قتل شخصاً وأصاب اخر بمشاجرة.. اعتقال متهم هارب في بابل

وذكر بيان للقيادة ورد لـ السومرية نيوز، انه "في عملية أمنية نوعية نفذتها قوات الأمن في محافظة بابل، تمكنت مفارز قيادة شرطة المحافظة من قسم شرطة - مركز شرطة المشروع، ومكافحة إجرام شمال بابل- شعبة المشروع، بالتعاون مع مفارز من لواء 22 شرطة اتحادية، واستخبارات وأمن بابل، وقسم استخبارات كوثى، وفوج طوارئ الثالث، من على قاتل بعد ساعات قليلة من ارتكابه جريمة قتل وإصابة شخص آخر في مشاجرة وقعت في قضاء جبلة شمال المحافظة".وأضافت، انه "تمكنت القوة الأمنية من تحديد هوية القاتل وتطويق المنطقة يختبئ فيها، ونصب كمائن محكمة للقبض وضبط السلاح المستخدم في الجريمة والقبض على القاتل في وقت قياسي"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".