ثلاث محافظات تلتحق بقرار العطلة

– محلي

أعلنت ‏حكومة إقليم كردستان، عن تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات والدوائر التابعة لها غداً الأحد.

وقالت حكومة الإقليم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات والدوائر التابعة لها غداً الأحد المصادف الـ 15 من شهر أيلول 2024 بمناسبة حلول المولد النبوي".

ووجه في وقت سابق، بأن يكون يوم غد الأحد الموافق 15 أيلول 2024، عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

يذكر أن مدن ومناطق اقليم تحيي سنوياً مراسم الاحتفال بالمولد النبوي، حيث يتم إلقاء كلمات وأناشيد دينية وتوزيع الاطعمة والحلوى على المشاركين وفي الأزقة والأحياء بهذه المناسبة.