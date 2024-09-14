الكشف عن ملابسات اعفاء مدير الخطوط الجوية العراقية.. هل كشف سرقة بـ29 ملياراً؟

وأشارت الوثائق التي وردت لـ السومرية نيوز، إلى أن "قرار اعفاء مدير عام الخطوط الجوية لم يستند إلى قرار اللجنة التحقيقية التي شكلتها بخصوص تأخر الرحلات في يوم ٣١ /٨ / ٢٠٢٤ و البلبلة التي حصلت في حينها".وبينت الوثيقة الأولى، ان "اللجنة التحقيقية المشكلة في في توصياتها إلى عقوبة بحق مدير عمليات الطيران و عقوبة اخرى بحق منسق جداول طواقم الطائرات اللذين تسببا في خروج طواقم الطائرات عن ساعات الطيران المحددة شهرياً".وأشارت الوثيقة الثانية إلى "توصيات مختلفة تماماً تتضمن اعفاء للخطوط من منصبه بسبب عدم عنايته الكافية براي قسم عمليات الطيران في جداول الرحلات ، في حين أن نفس التوصيات تشير إلى عقوبة التوبيخ لمدير عمليات الطيران من منصبه لعدم إعلامه الشركة بعدم كفاية الطواقم لتنفيذ الرحلات ! فاذا ثبت تقصير مدير عمليات الطيران فكيف يتم اعفاء كونه لم يتم إبلاغه من قبل مدير العمليات".و تضمنت الوثيقة الثانية التي صادق عليها وزير النقل "عقوبات بحق المدير التجاري لكونه حقق رحلات من المخطط، في حين أن الخطوط الجوية سجلت نقل ٤٠٠ الف مسافر على متن طائراتها و بحدود ٢٣٧٢ رحلة خلال شهر آب من هذا العام و هو يمثل انجاز كبير للخطوط الجوية في عدد المسافرين و الرحلات لم يتحقق منذ العام ١٩٩١ و هذا الانجاز يحسب لادارة للخطوط الذي تم إعفاءه و للقسم التجاري الذي تم عقوبة له أيضا".ولفتت وثيقة التوصيات التي صادق عليها وزير النقل "بتوجيه عقوبة إلى مدير القسم الفني الذي قام بجهود فريقه باعادة ١٠ طائرات إلى الخدمة".في حين اشارت مصادر وفق وثيقة من داخل الخطوط الجوية إلى ان سبب اعفاء مدير عام الخطوط الجوية هو كشفه لسرقة كبيرة متورط احد وكلاء الخطوط في بقيمة ٢٩ مليار دينار عراقي لصالح الخطوط الجوية .