الوقف السني يكشف اخر استعداداته لاحتفالية المولد النبوي الشريف

وقال المتحدث باسم الديوان، النعيمي، لـ السومرية، إنه "في كل عام يطلق حملة المولد النبوي الشريف وكما عرفت بحملة "محمد قدوتنا" هذه الحملة التي لاقت دعما شعبيا وحكوميا واسعا سنة بعد أخرى وأصبحت من ان تكون مناسبة دينية فقط وتوسعت الى المناسبة والمجتمعية لما لها من أهمية في جمع الشمل ومن جميع الطوائف والأديان، عبر احتفالية مركزية وفرعية تقام في والمحافظات".وأضاف، ان "هذه الاحتفالات تقام عبر خطة تضعها دائرة الاحتفالات الدينية ودوائر أخرى في ديوان الوقف السني، مع جهات أخرى ساندة مثل وزارتي الداخلية والكهرباء وامانة بغداد".