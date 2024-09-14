عدسة السومرية توثق الأجواء داخل الحضرة الحنفية قبيل انطلاق فعاليات حفل المولد النبوي

تنشر السومرية نيوز، صوراً من داخل جامع ابي حنيفة النعمان النعمان في الاعظمية بالعاصمة بغداد، وذلك قبيل انطلاق الحفل المركزي بالمولد النبوي الشريف.

ادناه الصور: