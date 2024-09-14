إحصائية تخص حالات الانتحار في البصرة

كشف مكتب حقوق الانسان في البصرة، السبت، عن إحصائية تخص حالات الانتحار منذ بداية العام الحالي.

وقال مدير مهدي التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام كاننت هناك 54 حالة انتحار 13 لاناث و41 لذكور".

وأضاف أن "الأشهر من الخامس وحتى شهدت ارتفاعا كبيرا بحالات الانتحار وحسب المعلومات تجاوزت 100 حالة"، مشيرا الى أن "الايام الماضية شهدت حالات شبه يومية واحيانا في الواحد يتم تسجيل حالتين".

وتسجل والمحافظات بين مدة وأخرى حالات انتحار لمختلف الفئات العمرية، يعزوها أطباء الى ضغوط نفسية وظروف تتعلق بمستوى المعيشة.