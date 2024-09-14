انتحار طالبة وإنقاذ أخرى في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فتاة طالبة انتحرت باسلوب اطلاق النار على نفسها من سلاح نوع مسدس يعود لوالدها داخل منزلها ضمن الكمالية".

وأضاف المصدر أنه "تم إنقاذ فتاة حاولت الانتحار باسلوب شنق نفسها بواسطة قطعة قماش داخل منزلها ضمن الحسينية".