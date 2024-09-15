ياسر المالكي يشدد على إنجاز مشروع تطوير ضفاف الفرات بقضاء الهندية

وقال مكتب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المالكي استقبل اليوم، وبحضور نائب محافظ لقمان لجنة تطوير ضفاف نهر الفرات، وفداً من الموارد المائية لمناقشة عدد من المشاريع مع زيادة الحصة المائية لمحافظة كربلاء".وشدد المالكي، على "إنجاز مشروع تطوير ضفاف نهر الفرات في قضاء الهندية ليكون بأبهى صورة، وفي ذات السياق اجرى نائب محافظ جولة مع الوفد الحاضر لإجراء الكشوفات الميدانية للمشروع".