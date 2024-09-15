نقابة المحامين توضح سبب إحالة عدد من اعضائها الى لجان السلوك المهني

وقالت اللامي في تصريح صحفي تابعته السومرية نيوز، ان "المحامين الذين تم احالتهم الى لجان السلوك المهني لم تتم احالته بسبب اساءتهم لي وانما بسبب ظهورهم في شاشات التلفزيون ويسيئون الى مهنة المحاماة وهذا ما احالهم الى لجنة السلوك المهني".وأضافت ان "المحامي الذي يقول ان المذهب الحنفي مذهب "داعش" لم يسيء لي وانما اساء لطيف واسع من المجتمع ومحامية أخرى تتلفظ بألفاظ نابية فان هؤلاء يقدمون ابتذال في الطرح ويأتي تحت مسمى المحامي"، مبينة ان "المحامين الذين يقدمون نقاشات موضوعية وقانونية فان أي أحد لن يتخذ أي اجراء ضدهم وانا شخصيا لدي ملاحظات على القانون (قانون الأحوال الشخصية) ولكن علينا ان نقدمها بصورة موضوعية وقانونية".مشيرة الى ان "هناك الكثير من المنظمات (منظمات المجتمع المدني) تحاول تشويه صورة نقابة المحامين باستخدام المليارات من الدولارات تقدم لهم كدعم من جهات اجنبية"، مؤكدة ان "نقابة المحامين تعمل بدون أي دعم من حزب او جهة سياسية للدفاع عن حقوق المرأة وانها تعمل أكثر من أي منظمة أخرى من اجل هذه الحقوق".