في صلاح الدين.. صور ترصد عودة الحياة لمدينة يثرب

وكانت مدينة يثرب مهجورة بسبب الحرب والظروف الأمنية خلال السنوات القليلة الماضية.

وتشير مصادر محلية الى عودة 50 % من أهالي المنطقة والذين باشروا بإعادة لبساتينهم وإعادة منازلهم بعد أن فجرتها التنظيمات المتطرفة.

أدناه صور متداولة لمدينة يثرب..