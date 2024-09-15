رسالة موجهة لوزير العدل: أم اللول تعرضت لاعتداء مدمي.. هل فارقت الحياة؟

– محلي

وجه المحامي الشرع، رسالة الى وزير العدل شواني بشأن تعرض موكلته هديل ( ام اللول) الى الضرب والاعتداء داخل .

وقال الشرع في رسالته اطلعت عليها السومرية نيوز، إن "موكلتنا المدعوة هديل ( ام اللول) تعرضت إلى الضرب المبرح والاعتداء المدمي ويحتمل مفارقتها داخل من قبل مجهولين"، مبينا انه "لم يتسنّ لنا معرفة تفاصيل الحادث وحقيقته".

وطالب الشرع وزير العدل "بالكشف عن مصير موكلته امام العام بغية اتخاذ ما يلزم قانونا، لاسيما أن موعد مرافعة محاكمتها في نهاية الاسبوعين القادمين".