تسجيل حالتي انتحار في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فتاة تولد 2004 انتحرت باسلوب الشنق من خلال حبل وقامت بربطه في رقبتها داخل دارها ضمن الرشاد".

وأضاف المصدر أن "فتاة تولد 2010 انتحرت باسلوب الشنق وباستخدام شال معلق في مروحة السقف داخل دارها ضمن شارع حيفا".



أمني، أفاد فجر الاثنين، بانتحار طالبة شمالي بغداد، فيما أشار الى إنقاذ أخرى شرقي العاصمة.