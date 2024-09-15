في بغداد.. وفاة فتاة موقوفة ضمن قاطع الرصافة

أفاد أمني، مساء الأحد، بوفاة فتاة موقوفة ضمن قاطع .​

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فتاة تولد 2001 موقوفة على ذمة مكتب مكافحة الاتجار بالبشر ضمن قاطع الرصافة ساءت حالتها الصحية داخل التوقيف واثناء نقلها الى مستشفى الشيخ فارقت بالطريق".

وأضاف المصدر أنه "تم فتح تحقيق بالحادث لحين ظهور تقرير الطب العدلي"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.