دائرة الاصلاح تكشف تفاصيل تخص "أم اللول": هذا ما حدث لها

وقالت الاصلاح في بيان، "أطلعت دائرتنا على مناشدة المحامي الشرع وكيل النزيلة (هديل خالد) المعروفة بأم اللول بخصوص تعرضها الى اعتداء داخل القسم الإصلاحي".

وأضاف "نود ان نبين بورود معلومات للدائرة تفيد بادخال هاتف نوع بروماكس الى النزيلة والذي يعتبر مخالفة قانونية وخرقا امنيا وعلى اثر ذلك تم تشكيل لجنة تحقيقية بالموضوع واستطاعت ضبط الهاتف وقد امتنعت عن تسليم الجهاز وقامت باحداث فوضى وصراخ على اللجنة المختصة وقامت بكسر هاتفها وقامت بجرح يدها بشكل خفيف لغرض احداث فوضى".

ولفت الى أن "النزيلة بصحة جيدة ولا يوجد أي خطر او تعدي على حياتها كما اشيع"، مؤكدة على "توخي الدقة في نقل المعلومة".

وتابع بيان دائرة الاصلاح "تؤكد دائرة الاصلاح على مراعاتها لكل تعليمات وضوابط حقوق الانسان واحترامها للقوانين ومع تأكيدنا على عدم السماح لخرق القوانين والاجراءات الامنية المتخذة من قبل الدائرة"، مضيفا أن "اللجنة التحقيقية تحقق في كشف المتورطين في تسهيل ادخال الهاتف للنزيلة وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه في الموضوع".

المحامي الشرع، وجه الاحد، رسالة الى وزير العدل شواني بشأن تعرض موكلته هديل (أم اللول) الى الضرب والاعتداء داخل .

وكانت مصادر قضائية أفادت، مؤخرا، بأن قرارا قضائيا صدر بالسجن المؤبد بحق "أم اللول" بتهمة تجارة المخدرات.