تظاهرات حاشدة امام محطة كهرباء جنوب بغداد.. نقل "مفاجئ" لـ670 موظفًا ومعلومات عن "ممارسات لا أخلاقية"

واظهرت مقاطع فيديو وردت للسومرية نيوز بشكل خاص، احتجاجات حاشدة لموظفي وموظفات محطة كهرباء جنوب الغازية الأولى، معترضين على قرار نقل المئات منهم بشكل مفاجئ.واظهرت وثائق اطلعت عليها السومرية نيوز، ان قرار اغلاق الكرفانات جاء بقرار وزاري بعد توصية من المشكلة في 25 اب 2024، فيما تضمنت القرارات اغلاق الكرفانات وإبقاء الكرفانات المؤثثة بأثاث مكتبي فقط، ومنع تواجد العنصر النسوي في الكرفانات.وأشار الى ان القضية تتعلق بمسائل غير أخلاقية متورط عدد لايتجاوز الـ15 موظفا في الكرفانات، فيما قامت الوزارة بنقل 669 موظفا الى تشكيلات مختلفة في الوزارة.