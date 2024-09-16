أجواء شتوية تطرق أبواب أيلول.. تعرف على موعد وأماكن الامطار في العراق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ستكون في وديالى الانبار 37، وكربلاء المقدسة وبابل وواسط والديوانية 40، والنجف الأشرف41، والمثنى وذي قار وميسان والبصرة 42".وأشارت الى أن "طقس يوم الأربعاء، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مسببة تصاعد للغبار ".وبينت الهيئة أن "يوم الخميس، سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ".وتابعت أن "طقس يوم الجمعة المقبل، سيكون غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وغائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر في المنطقة الشمالية وبعض الأقسام في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى، وبضع درجات في المنطقة الجنوبية ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، والرياح متغيرة الإتجاه تتحول إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة".