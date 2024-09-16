تحقيق بملف تأجير كراج مطار بغداد.. قيمة تأجيره لا تتناسب مع إيراداته

وقال الحجامي في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بالنسبة لجدوى تأجير كراج الدولي، يمكن أن تعتمد الجدوى الاقتصادية على عدة عوامل، ومن الجيد أن تأخذ في الاعتبار أن تأجير الكراج بمبلغ ٧٠ مليون دينار عراقي سنوياً يجب أن يتم بعناية لضمان أن يكون هذا المبلغ معقولًا ويعكس القيمة الحقيقية للموقع".وأضاف الحجامي، أنه "عند مقارنة قيمة التأجير بإيرادات الكراج السنوية بالمليارات، يبدو أن المبلغ المعروض للتأجير يبدو متواضعًا نسبيًا. إذا كانت إيرادات الكراج تبلغ المليارات، فإن تأجيره بمبلغ ٧٠ مليون دينار سنويًا قد يبدو قليلاً مقارنة بقيمته الحقيقية".وتابع الحجامي، "لذلك، يمكن أن يكون هناك تحقيق أقصى قيمة اقتصادية من خلال إعادة التفاوض على شروط التأجير لضمان أن المبلغ الذي يتم دفعه القيمة الحقيقية للموقع والخدمات المقدمة".