وقال الربيعي في حديث للسومرية نيوز، إنه "باشرت فرقنا الميدانية العاملة في التعداد السكاني في المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ التعداد العام للسكان وتتمثل المرحلة بالحزم والحصر والترقيم من تاريخ 1/9/2024 وتستمر العملية لمدة 60 يوما في محافظة واسط".وأضاف ان "الفرق الميدانية انتشرت في محافظة بواقع 470 مدير محلة و785 معاون مدير محلة"، مشيرا الى انه "تم اسناد مناطق العمل بأجهزة لوحية ومحمل الخريطة الالكترونية والاستمارة الالكترونية لكل الموظفين العاملين من اجل انجاز التعداد".وأشار الى "جميع الأمور تسير وفق الخطة المعدة من قبل غرفة العمليات المركزية في التخطيط".