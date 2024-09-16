امر وزاري بتعيين 2749 شخصاً من هذه الفئة

– محلي

اعلنت العالي، عن صدور امر وزاري بتعيين 2749 شخصاً من الأوائل وحملة شهادات الدبلوم والدبلوم العالي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير التعليم العالي والبحث العلمي العبودي اصدر أمرا وزاريا بتعيين ألفين وسبعمئة وتسعة وأربعين من الأوائل وحملة شهادات الدبلوم والدبلوم العالي على ملاك مركز العالي والبحث العلمي استنادا إلى القرارات والتشريعات النافذة".

ودعت الوزارة "المشمولين إلى مراجعة المراكز الإرشادية في الجامعات لاستكمال إجراءات التعيين مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية الأربعة (النسخة الاصلية) + نسخة ملونة عدد (2) + صورة شخصية عدد (4) وما يثبت حصولهم على الشهادة (وثيقة ملونة أو تأييد تخرج مع الباركود الخاص بصحة صدور الوثيقة أو تأييد التخرج) عدد (2) اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 2024/9/17 عند التاسعة صباحا ولغاية عشرة أيام عمل من تاريخ نشر أمر التعيين في الموقع الرسمي للوزارة".