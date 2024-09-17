جاء هذا الإنجاز بالتزامن مع مولد الأعظم، حيث نجح المؤيد في تنفيذ هذه الغوصة بعد تدريبات مكثفة، حصل من خلالها على أعلى شهادة في الغوص التقني من منظمة PADI. تُعد هذه الشهادة الأولى من نوعها يحصل عليها غواص عراقي، مما يؤهله لتنفيذ غوصات تقنية معقدة باستخدام مخاليط غازية خاصة وخطط مدروسة بدقة.تُعتبر هذه الغوصة ذات تحديات كبيرة، حيث يواجه الغواص في عمق 100 متر ضغطًا جويًا يصل إلى 11 بار، أي ما يعادل 11 ضعف الضغط على سطح البحر، مما يتطلب نسبة خطأ صفرية لضمان سلامة الغواص. وقد نجح المؤيد في إتمام الغوصة بتركيز ووعي ومهارة عالية، واستغرقت مدة الغوصة الكاملة 125 دقيقة، بما في ذلك 11 دقيقة في قاع الـ Blue Hole.يُعد هذا الإنجاز الأول من نوعه لعراقي يصل إلى هذا العمق، ويأتي كخطوة مشرفة لرفع اسم في مجال الغوص التقني، ودعوة للوحدة بين المسلمين في مولد صلى الله وآله وسلم.