جنايات صلاح الدين تجري محاكمة لأول مرة عبر تقنية الفيديو كونفرنس

وذكر المركز الاعلامي لمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "هذه هي المحاكمة الأولى تجري في محكمة جنايات من خلال تقنية الفيديو كونفرنس بحق متهم مودع لدى سجن الكرخ المركزي".وأضاف أن "المحكمة استمعت إلى اقوال المتهم بتوفر كافة الضمانات القانونية وحضور الادعاء العام والمحامي المنتدب".