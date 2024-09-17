مصرع عامل بانهيار سقف معمل للاسمنت في ميسان

نيوز – محلي

افاد امني، الثلاثاء، بمصرع عامل في انهيار سقف معمل للاسمنت بميسان.

وقال المصدر لـ نيوز، ان "سقف معمل للاسمنت انهار بسبب تهالكه، ما أدى الى عامل داخله".

وأضاف انه "تم نقل جثة العامل الى الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث".