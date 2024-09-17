منحهم مناصب لتهريب الدولار.. عرب وأجانب يتلاعبون بالاقتصاد العراقي ويغزون شركات القطاع الخاص

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
03:30 PM
الى
04:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بعد قليل.. "من الأخير" على شاشة السومرية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-500279-638621692068848303.jpg
منحهم مناصب لتهريب الدولار.. عرب وأجانب يتلاعبون بالاقتصاد العراقي ويغزون شركات القطاع الخاص
محليات
2024-09-17 | 07:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,159 مشاهدة
السومرية نيوز
– محلي
شهدت
العراق
في السنوات الأخيرة تحولًا كبيرًا في مشهدها الاقتصادي، حيث باتت الشركات
العراقية
هدفًا للاستثمارات
الخارجية
من قبل جهات عربية وأجنبية.
ويتجلى هذا الغزو الاقتصادي في تزايد عمليات الاستحواذ والتملك من قبل مستثمرين خارجيين، سواءً من دول الجوار العربية أو من مختلف دول العالم، في القطاعات المصرفية والتجارية
العراقية
.
وقد أثار هذا التوجه تساؤلات حول تأثير هذه الاستثمارات على الاقتصاد المحلي، وما إذا كانت تلك الشركات والمصارف
العراقية
قادرة على الحفاظ على استقلالها المالي والتشغيلي، وسط هذه المنافسة الشديدة.
وقال نائب
رئيس
لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية، النائب ياسر الحسيني لـ السومرية نيوز، ان "التوغل الواضح والكبير للشركات الاردنية في
العراق
سابقة خطيرة"، مبينا ان "جميع المشاريع التي تنفذها لا جدوى اقتصادية".
وأضاف ان "قيام البنك المركزي باستخدام مستشارين اردنيين هو من فعل من دور المصرف الاردني العراقي الاهلي على حساب قطاعنا المصرفي العراقي"، لافتا الى ان "استخدام مدراء مصارف اردنيين يزيد من نسبة تهريب العملة لتقاضيهم رواتب كبيرة تحول الى خارج البلاد".
فيما ذكر مختص بالشأن المالي والمصرفي مصطفى حنتوش لـ السومرية نيوز، ان "النظام المصرفي في اي
دولة
هو (عمق الامن الاقتصادي) لانه يتعامل مع المجتمع ومدخراته وقادر على توفير الاموال واعادة التوجيهات حسب اصحاب القرار في تلك المصارف"، لافتا الى انه "من الواجب ان يكون النظام المصرفي العراقي (عراقي بامتياز) لاجل ان يكون التوجه نحو دعم الاقتصاد العراقي وتدوير الارباح داخليا".
وبين ان "سيطرة بعض المستثمرين الاجانب على الحوالات بدأت بالتطور الى مرحلة سيطرة ( المدراء - المستشارين ) الاجانب على المناصب العليا في اغلب المصارف
العراقية
تحت ذريعة وتوجه (اقامة علاقات مصرفية مع مصارف في دولهم) وبرواتب مضاعفة عن رواتب المدراء العراقيين"، موضحا ان "المرحلة القادمة ستكون ليس فقط عدد محدد من مستثمري المصارف الاجنبية المسيطرة في
العراق
بل قد تكون الكوادر الاجنبية المسيطرة على اغلب المصارف
العراقية
وقد نصل الى مرحلة (وجود العراقيين كمدراء في مصارف عراقية حالة مستغربة)".
ودعا الى "تطوير الكوادر المصرفية
العراقية
والحفاظ عليها في العمل المصرفي وعلى جميع المستويات الادارية ومنها العليا ".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
سبعة مرشحين بينهم أمير عربي لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية
12:55 | 2024-09-16
خريطة البطالة بين شباب العالم.. ما مركز المنطقة العربية؟
10:43 | 2024-09-13
أطفال العراق رابعا عربيا من حيث الأكثر رفاهية
06:39 | 2024-09-13
بالصور.. الرئيس الإيراني بالعباءة العربية
05:38 | 2024-09-13
محليات
خاص السومرية
عرب
تشغيل
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
رونالدو يوجه رسالة الى العراقيين ومشجع يرد بلافتة
رياضة
47.08%
10:46 | 2024-09-16
رونالدو يوجه رسالة الى العراقيين ومشجع يرد بلافتة
10:46 | 2024-09-16
دائرة الاصلاح تكشف تفاصيل تخص "أم اللول": هذا ما حدث لها
محليات
20.16%
17:15 | 2024-09-15
دائرة الاصلاح تكشف تفاصيل تخص "أم اللول": هذا ما حدث لها
17:15 | 2024-09-15
تنبيه للمواطنين.. لا تسلك هذه الطرق في بغداد
محليات
16.44%
02:20 | 2024-09-17
تنبيه للمواطنين.. لا تسلك هذه الطرق في بغداد
02:20 | 2024-09-17
القضاء يتخذ الاجراءات القانونية بحق رئيس هيئة النزاهة
سياسة
16.32%
06:25 | 2024-09-16
القضاء يتخذ الاجراءات القانونية بحق رئيس هيئة النزاهة
06:25 | 2024-09-16
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
طرق جديدة في الرسم الحديث - حلقة ١١٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-17
Morning Live
طرق جديدة في الرسم الحديث - حلقة ١١٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-17
ناس وناس
بغداد الفضل - الحلقة ١١٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-17
ناس وناس
بغداد الفضل - الحلقة ١١٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-17
الهوا الك
معاملات متأخرة... كلفة باهظة - الحلقة ٢٢ | الموسم 9
15:30 | 2024-09-16
الهوا الك
معاملات متأخرة... كلفة باهظة - الحلقة ٢٢ | الموسم 9
15:30 | 2024-09-16
من الأخير
جلسة المقايضة.. البرلمان يوزع الهدايا للطوائف - حلقة ٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-16
من الأخير
جلسة المقايضة.. البرلمان يوزع الهدايا للطوائف - حلقة ٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-16
العراق في دقيقة
16-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-16
العراق في دقيقة
16-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-16
منتدى سومر
اعرف واطلب 16-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-16
منتدى سومر
اعرف واطلب 16-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-16
استديو Noon
كوّن جملة 16-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-16
استديو Noon
كوّن جملة 16-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-16
طل الصباح
أبراج - فقرة هسه ماليش 16-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-16
طل الصباح
أبراج - فقرة هسه ماليش 16-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-16
جات بالليل
أرقام وأغاني 15-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-15
جات بالليل
أرقام وأغاني 15-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-15
الأكثر مشاهدة
Morning Live
طرق جديدة في الرسم الحديث - حلقة ١١٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-17
Morning Live
طرق جديدة في الرسم الحديث - حلقة ١١٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-17
ناس وناس
بغداد الفضل - الحلقة ١١٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-17
ناس وناس
بغداد الفضل - الحلقة ١١٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-17
الهوا الك
معاملات متأخرة... كلفة باهظة - الحلقة ٢٢ | الموسم 9
15:30 | 2024-09-16
الهوا الك
معاملات متأخرة... كلفة باهظة - الحلقة ٢٢ | الموسم 9
15:30 | 2024-09-16
من الأخير
جلسة المقايضة.. البرلمان يوزع الهدايا للطوائف - حلقة ٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-16
من الأخير
جلسة المقايضة.. البرلمان يوزع الهدايا للطوائف - حلقة ٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-16
العراق في دقيقة
16-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-16
العراق في دقيقة
16-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-16
منتدى سومر
اعرف واطلب 16-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-16
منتدى سومر
اعرف واطلب 16-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-16
استديو Noon
كوّن جملة 16-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-16
استديو Noon
كوّن جملة 16-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-16
طل الصباح
أبراج - فقرة هسه ماليش 16-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-16
طل الصباح
أبراج - فقرة هسه ماليش 16-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-16
جات بالليل
أرقام وأغاني 15-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-15
جات بالليل
أرقام وأغاني 15-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-15
اخترنا لك
بحوزتهما 1225 حبة مخدرة.. القبض على متهمين بالجرم المشهود في بغداد
13:22 | 2024-09-17
مصرع عائلة بحادث سير جنوبي صلاح الدين
12:23 | 2024-09-17
لجنة النفط والغاز النيابية تتحرك لاستضافة مدراء التشكيلات النفطية.. هذا السبب
11:03 | 2024-09-17
مذكرة تفاهم بين العراق وروسيا بمجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية
09:00 | 2024-09-17
حريق الزعفرانية يتسبب باطفاء محطة كهرباء جنوب بغداد الحرارية
07:38 | 2024-09-17
بالفيديو.. افعى في صالة ولادة مستشفى بالناصرية
06:18 | 2024-09-17
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل تتوقعين ان يؤثر تعديل قانون الأحوال الشخصية على حقوقك؟
يؤثر
يؤثر
لا يؤثر
لا يؤثر
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.