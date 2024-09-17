مذكرة تفاهم بين العراق وروسيا بمجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية

وقال العبودي، على هامش فعاليات الثامن والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إن "هذه المذكرة تعد الأولى من هذا النوع في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية يوقعها بعد عام 2003 وهي الأولى لهيئة الطاقة الذرية بعد تشريع قانونها".وأضاف، أن "مذكرة التفاهم الثنائي تحظى بأهمية خاصة كونها تعد خارطة طريق للعمل المشترك في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية مؤكدا أهمية إنجاحها وتنفيذ فقراتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين"، مشيرا الى أن "العراق ومؤسساته التعليمية المختصة تحرص على دعم مجالات الفيزياء النووية والهندسة النووية وتنظيم سياق التعاون مع المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية (ROSATOM) في هذا المجال مثمنا في ذات الوقت تقديم المنح الدراسية للطلبة العراقيين لتطوير الكوادر الفنية المتخصصة في العراق".من جهته، أعرب مدير (ROSATOM) أليكسي ليخاتشيف، عن "جدية الجانب الروسي بالتنسيق بين البلدين من إجل تجسيد مذكرة التفاهم الثنائية بصورة برامج علمية مشتركة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية".