بحوزتهما 1225 حبة مخدرة.. القبض على متهمين بالجرم المشهود في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بجهود أمنية مميزة لقطعات الفرقة الأولى في بإسناد الجهد الاستخباري، تمكّنت قوة من اللواء الاول مع مفرزة من استخبارات اللواء، من القاء على متهمين اثنين في (شهداء العبيدي) ببغداد".وأضافت، انه "تم ضبط بحوزتهما بالجرم المشهود (1225 حبة مخدرة)، مشيرة الى انه "تم إحالتهما مع المواد المضبوطة اصوليا إلى المختصة".