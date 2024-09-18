الموافقة على محاضر ملحق عقود تربية الأنبار وإحالتها للمالية (وثيقة)

– محليات



أعلنت وزارة التربية، الأربعاء، مصادقتها على محاضر ملحق العقود لمديرية تربية الانبار، وإحالتها إلى لغرض توفير الغطاء المالي ليتسنى للمديرية المعنية الشروع بالتعاقد والمباشرة.



ادناه وثيقة القرار الصادرة من وزارة التربية: