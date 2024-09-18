النزاهة النيابية تباشر بفتح ملف "بوابة العراق" السكني

وقالت اللجنة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة باشرت بفتح ملف مشروع بوابة السكني في المنصور".وأضافت اللجنة، أن "الملف يشمل المغالاة في أسعار الوحدات والمتمدد الحاصل في المشروع".