حتى من فقد عينيه سيتمكن من الرؤية.. ابتكار مذهل لشركة ايلون ماسك

ووصفت وسائل اعلام أمريكية هذا "الإنجاز بأنه الهام خطوة حاسمة إلى الأمام في تطوير تكنولوجيا نيورالينك المتطورة تهدف إلى علاج الحالات الطبية الشديدة".وقال في تغريدة تابعتها السومرية، ان جهاز Blindsight سوف يمكّن حتى أولئك الذين فقدوا كلتا العينين والعصب البصري من الرؤية، بشرط أن تكون القشرة البصرية سليمة، فسوف يمكّن حتى أولئك الذين أصيبوا بالعمى منذ الولادة من الرؤية لأول مرة.وأوضح أن الرؤية في البداية ستكون منخفضة الدقة، مثل رسومات الـ"اتاري"، ولكن في النهاية لديها القدرة على أن تكون أفضل من الرؤية الطبيعية وتمكنك من الرؤية بالأشعة تحت الحمراء أو فوق البنفسجية أو حتى أطوال الموجات الرادارية.