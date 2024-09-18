اندلاع حريق بمستشفى أهلي في ساحة الأندلس وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقا متوسطا اندلع في أحد طوابق مستشفى في ساحة الاندلس وسط بغداد".وأضاف المصدر، أن "فرق من الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وباشرت بإخماد الحريق"، لافتا الى انه "تم اخلاء المرضى من الطوابق وصل اليها الدخان".