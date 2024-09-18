السوداني: مشكلة الكهرباء في النقل والتوزيع

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ السومرية نيوز، أنه "افتتح رئيس محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عبر دائرة تلفزيونية، عدداً من مشاريع الطاقة الكهربائية في محافظتي وصلاح الدين، المختصة بفكّ الاختناقات في قطاعي النقل والتوزيع".واشتملت المشاريع الجديدة، وفق البيان، "على محطّة سد الموصل بمحولتين سعة (2x 250 MVA)، ومحطّة كهرباء يارمجة سعة (KVA 132)، وإضافة خطوط ناقلة من يارمجة إلى محطة الكيارة سعة (3x 63 MVA)، وافتتاح توسعة محطة بيجي التحويلية سعة (2x 250 MVA) مع تنفيذ خطوط نقل بيجي- جنوب تكريت".وأشاد في كلمة خلال الافتتاح، "بجهود العاملين في مختلف قطاعات وزارة الكهرباء، معرباً عن تقديره لما أنجزوه في ظروف وتوقيتات استثنائية، مبيّناً أن هذه المشاريع عانت من التلكؤ لسنوات، بعد أن تعرّضت إلى تخريب عصابات داعش، وجرى إنجازها بكوادر وطنية كفوءة، وبتجهيز من أحدث المناشئ العالمية، وتوظيف تكنولوجيا جديدة تدخل لأوّل مرّة على المنظومة الوطنية، خاصة في محطّة الموصل".وأكد السوداني أن "هذه المشاريع تأتي على وفق التشخيص العلمي، الذي يكشف أن هناك مشكلة في النقل والتوزيع توازي النقص في إنتاج الطاقة الكهربائية، وأن أي تطوير في قطاع النقل وفكّ اختناقات الشبكة الوطنية سيكون أثره الإيجابي بمثابة إضافة قدرة جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية".واشار رئيس مجلس الوزراء، إلى "مضيَّ وتوجهها نحو هذا التطوير الذي يتيح المناقلة والمرونة في نقل الطاقة، والتخفيف من الأحمال، وتحقيق الاستقرار في ساعات التجهيز الواصلة إلى المواطن، وهو ما سيدعم تحقيق التنمية في القطاعات الأخرى، إضافة إلى تأكيد التوجّه بإكمال المشاريع المتلكئة كافة وإنهائها بشكل تام".