مؤشر خطير.. ما هي نسبة مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل؟

– محلي

لا تزال مشاركة المرأة في الأعمال متدنية بحسب أرقام البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، رغم مساعيها لدخول العمل.

وبحسب البنك الدولي، فإن "العراق يشهد واحدا من أدنى معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة (11%) بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

واكد عضو مكتب حقوق الإنسان التابع لمفوضية لحقوق الإنسان في هيثم الشمري، إلى انخفاض نسبة عمل النساء بشكل عام إلى 14 بالمئة.

ونقلت قناة الحرة عن الشمري قوله ان "هذه النسبة مؤشر خطير إذا ما قورنت بالمؤشر العالمي الذي يتطلب أن يكون الحد الأدنى 20 بالمئة".

وأضاف "كانت النوايا والأهداف والرغبة برفع هذه النسبة لخلق أجواء ضامنة وكافلة لممارسة المرأة لأعمالها دون التعرض لمضايقات وتمييز".

وتُعزز تلك المعلومات المنسقة القطرية للمنظمة في مها قطاع، التي أشارت الى إن "من بين 13 مليون امرأة في سن العمل، هناك نحو مليون و400 ألف منهن مشاركات في العمل، أي أنهن إما يعملنَ أو باحثات عن عمل".

وأضافت ان "هناك أقل من مليون امرأة يعملن في الوقت الحالي، 70% منهن يعملن في القطاع العام وتحديداً التدريس والخدمات".

فيما قدم المتحدث باسم الهنداوي نسبة مغايرة، وأكد أن "نسبة تواجد المرأة في القطاع الاقتصادي العام تصل بين 81-81 بالمئة، وعلى مستوى القطاع الخاص بدأنا نشهد وجود واضح للمرأة في الأنشطة الاقتصادية بالقطاع الخاص".

وفي ورقة سياسات لتعزيز مشاركة المرأة والشباب في العمل صدرت عن منظمة العمل الدولية في آب 2024، فإن مشاركة القوى العاملة للنساء العراقيات في سن 15 عاماً وما فوق، تبلغ 10.6% فقط.