إصابة 3 أشخاص بحروق واختناق بحريق مستشفى في بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "3 أشخاص أصيبوا بحروق واختناق جراء حريق مستشفى الاهلي في ساحة الاندلس وسط العاصمة"، مبيناً أن "حالتهم الصحية مستقرة حتى الآن".وأشار إلى أنه "حسب المعلومات الاولية فان الحادث نتيجة تماس كهربائي حصل بالطابق الرابع من المستشفى".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد أمني في بغداد، بأن حريقا اندلع في مستشفى أهلي قرب ساحة الأندلس وسط العاصمة.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقا متوسطا اندلع في أحد طوابق مستشفى في ساحة الاندلس وسط بغداد".وأضاف، أن "فرق من الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وباشرت بإخماد الحريق"، لافتا الى انه "تم اخلاء المرضى من الطوابق وصل اليها الدخان".