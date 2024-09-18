بعد احداث لبنان.. السيد الصدر يقرر إلغاء المظاهرات المليونية المرتقبة

– محلي

قرر زعيم التيار الشيعي السيد مقتدى الصدر، الغاء التظاهرات المليونية المرتقبة بعد احداث تفجيرات .

وقال السيد في تدوينة على X تابعتها السومرية نيوز، "بعد الإستهتار والإرهاب الصهيوني في فلسطين ولبنان وبغطاء علني من كبيرة الشر أمريكا، وعدم تجاوبهما مع القرارات الدولية والمناشدات الإنسانية وتغافلهما عن صوت الشعوب المنتفضة ضد الإرهاب الصهيوأمريكي الممنهج والذي يريد جرّ المنطقة جمعاء الى حرب إبادة. أجد من المنطقي إلغاء المظاهرات المليونية المرتقبة.. فما عادت تجدي نفعاً بعد كل هذه التعديات الإسرائيلية ضد الشعوب".

وأضاف ان "المظاهرات ليست بمستوى الحدث الجلل.. وكما قال تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.. لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً".