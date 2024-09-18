لجنة برلمانية تتحدث عن "تراجع مخيف" في الخطوط الجوية وتكشف الأسباب

اعتبر عضو في لجنة النقل والاتصالات البرلمانية، الأربعاء، أن هناك "تراجع مخيفا" في الخطوط الجوية العراقية، وفيما كشف أسباب ذلك، لفت الى أن إدارة على الخطوط هي إدارة مالية وليست فنية.

وقال زهير الفتلاوي خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري"، الذي تبثه السومرية الفضائية، إنه "منذ سبعينيات القرن الماضي كان الطائر الأخضر يحط في أغلب مطارات العالم منها لندن وكانت الخطوط الجوية من الخطوط المتقدمة على مستوى الدول".

وأضاف "هناك تراجع مخيف في الخطوط الجوية وفي اغلب الشركات العاملة في بغداد"، عازيا ذلك الى "السياسات الخاطئة الذي انتهجتها في هذا الملف وعدم وجود مدراء مهنيين في هذا المجال".

ولفت الفتلاوي الى أنه "من المغالطات بأن مسيطرة على المطار وعلى الخطوط الجوية"، مضيفا "لدينا نظام شركات والخطوط الجوية تتكون من إدارة وله قرار مستقل من 10 أعضاء من ضمنهم وزير النقل".

وأردف أن "إدارة على الخطوط هي إدارة مالية فقط وليست فنية".

وكشف الفتلاوي أن "هناك 22 طائرة جاثمة على أرض هم يقولون عاطلة وسبب العطل لا يوجد لدينا ورشة فنية وصيانة المحركات على أرض بغداد".

وبشأن مشكلات النقل من باب المطار الى الصالة، قال الفتلاوي "نعزو السبب الى وجود مافيات وشركات مرتبطة بأسماء وأشخاص تدير هذه الشركات"، متسائلا "مدير الدولي هل لديه خبرة في هذه الإجراءات".

وشدد بالقول "سيكون هناك حراك في اللجنة بهذا الموضوع"، كاشفا أن "شركة الخدمات الأرضية تدفع لشركة الخطوط الجوية 30% من العقد وتأخذ هي 70% من العقد"، واصفا ذلك بـ"الكارثة".

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