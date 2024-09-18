هيئة الحج توجه دعوة للمشمولين بأداء الحج لموسم 2025

وذكر بيان للهيئة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تعلن للحج والعمرة دعوتها لجميع المواطنين المشمولين بالذهاب الى الديار المقدسة لاداء فريضة الحج لموسم 2025م 1446هـ مراجعة مكاتبها في والمحافظات وحضورهم شخصيا لغرض إكمال الإجراءات المطلوبة".ودعتهم إلى "استصحاب مستمسكاتهم الرسمية ( البطاقة الموحدة، بطاقة السكن، جواز سفر نافذ ) اعتبارا من يوم الخميس الموافق 19/9/2024 ولغاية 1/10 /2024".