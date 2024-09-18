في بابل.. اعتقال تاجر آثار وضبط 80 قطعة بحوزته

أعلنت قيادة شرطة بابل، الأربعاء، عن اعتقال تاجر آثار وضبط 80 قطعة أثرية بحوزته.

وقالت القيادة في بيان، "في عملية نوعية، تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة تحت أشراف قائد الشرطة اللواء علي كامل الحسناوي، من ضربة موجعة لعصابات تجارة الآثار في المحافظة".

واضاف "استناداً إلى معلومات استخباراتية موثوقة نفذت قوة مشتركة من جهاز المخابرات ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة عملية نوعية، أسفرت عن على أحد أبرز تجار الآثار في المنطقة وضبط 80 قطعة أثرية قيمة بحوزته".



وتابع "تم تحويل المتهم إلى المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، فيما تم إحالة المضبوطات الأثرية إلى دائرة الآثار لتقييمها وتوثيقها".