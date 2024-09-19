استئناف ذي قار تباشر العمل الالكتروني بنظامي القسامات والحجج الشرعية

وأوضح الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "النظام يسفر عن إنهاء الإجراءات الروتينية وغلق السجلات الورقية ليشمل طباعة المخاطبات والطلبات كافة عبر النظامين الكترونياً منتهياً بإصدار الوثيقة المعتمدة".وأضاف المجلس، أن "ذلك جاء استنادا لتوجيهات الاعلى".