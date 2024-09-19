التعليم تطلق قناة قبول الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "توضح دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن التقديم إلى الاستمارة الإلكترونية للقناة يشمل الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية (الدور الأول) للسنة الدراسية 2024/2023 للقبول في الجامعات الحكومية كافة بتخصصاتها الأكاديمية والتقنية (الدراسة الصباحية) على وفق التخصص المناظر أو القريب وتدعو الطلبة إلى الاطلاع على ضوابط وخطوات التقديم المثبتة في بوابة التقديم الإلكتروني".