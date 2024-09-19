وقفة تضامنية امام السفارة اللبنانية استنكاراً للهجمات الأخيرة للعدوان الصهيوني

وقال مراسل السومرية إن العشرات خرجوا بوقفة تضامنية امام مبنى السفارة اللبنانية في للتأكيد الى الدعم والوقوف الى جانب اللبناني.وأضاف ان "الوقفة جاءت استنكاراً للهجمات الاخيرة من قبل العدوان الصهيوني ادت الى وقوع الاف الإصابات.