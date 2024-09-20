Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ أربع سنوات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

رواتب شهرية تصل الى 800 الف دينار لهذه الفئة

محليات

2024-09-20 | 02:27
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
رواتب شهرية تصل الى 800 الف دينار لهذه الفئة
4,545 مشاهدة

السومرية نيوز – محلي
شرع مجلس النواب في عام 2021، قانون الناجيات الإيزديات.

وذكر البرلمان أنه صوت على القانون بسبب الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الإيزديين وباقي المكونات من مسيحيين وتركمان وشبك، والتي عدها جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، ونظراً لما أفرزته هذه الجرائم من أضرار جسدية ونفسية واجتماعية ومادية على كافة الضحايا خاصة من النساء واﻻطفال.
 
ويعترف قانون الناجيات الإيزيديات بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الإيزيديات والنساء من الأقليات الأخرى، بما في ذلك الاختطاف والاستعباد الجنسي والزواج القسري والحمل والإجهاض، كجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
 
وينص القانون أيضا على معالجة الأضرار والآثار السلبية التي خلفتها هذه الجرائم، ومنح الحقوق اللازمة للناجيات وكافة المشمولين بأحكام القانون، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وتعويضهم ماديا ومعنويا ومنع الجرائم التي تعرضوا لها من أن تتكرر مستقبلاً، بالإضافة لتخصيص رواتب تقاعدية لهم مع توفير قطعة أرض، وتعليمهم ومنحهم حصة من وظائف القطاع العام.
 
وبعد إصدار قانون الناجيات الإيزيديات، بدأت الحكومة مرحلة التطبيق ومنها تأسيس مديرية عامة لشؤون الناجيات، ومقرها محافظة نينوى، ولها حق فتح فروع في مناطق تواجد الناجيات متى اقتضى ذلك.
 
وأكدت المديرة العامة لشؤون الناجيات سراب إلياس، ان "عدد المشمولين بالرواتب الشهرية وصل خلال عام من تنفيذ القانون إلى 2041 مستفيداً"، مبينة ان "المديرية أنجزت حتى الآن معاملات 2000 ناجية وناج بالكامل، فبعد إثبات شمول الناجية بالقانون، تتلقى راتبا شهريا مقداره 800 ألف دينار عراقي".
 
ولتشجيع عودة الإيزيديين من مخيمات النزوح إلى مناطق إقامتهم الأصلية، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن حزمة من المساعدات والحوافز للعائدين، منها مبلغ يُدفع مرة واحدة بقيمة 4 ملايين دينار عراقي (قرابة 3 آلاف دولار) لكل أسرة، وبعض الوظائف الحكومية، وفوائد الضمان الاجتماعي، وقروض للمؤسسات التجارية الصغرى بدون فوائد.
 
ولم يقتصر الجهد على دعم الإيزيديين وتعويضهم وإعادة إعمار مناطقهم، بل العمل على تحرير بقية المختطفات وإعادتهن إلى عائلاتهم.
 
وذكر مدير مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين التابع لرئاسة إقليم كردستان حسين القائدي، ان "المكتب تمكن منذ تشرين الاول عام 2014 وحتى الآن من تحرير أكثر من 3575 إيزيديا من قبضة تنظيم داعش، في وقت ما زال هناك نحو 2600 شخصا في عداد المفقودين".
 
وتابع أن "معظم الناجيات الإيزيديات اللائي وصلن إلى إقليم كردستان، يعشن في المخيمات في ظل أوضاع صعبة، فيما سافرت أخريات إلى ألمانيا لغرض العلاج ضمن مذكرة تفاهم بين ألمانيا والإقليم، في عام 2015".
 
ورغم الوعود الحكومية المتكررة، لكن الكثير من الناجيات اكدن إن عودتهن إلى ديارهن صعبة، في ظل محدودية الخدمات وإمدادات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى شكاوى من السكان بشأن التعويضات الحكومية غير الكافية لإعادة الإعمار.

>> انضم الى السومرية على واتساب 

رواتب

العراق

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي حازم المشرفاوي - الحلقة ٢٣ | season 3
15:30 | 2024-09-19
Play
الشاعر الشعبي حازم المشرفاوي - الحلقة ٢٣ | season 3
15:30 | 2024-09-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-19
Play
نشرة ١٩ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
19-09-2024 | 2024
12:30 | 2024-09-19
Play
19-09-2024 | 2024
12:30 | 2024-09-19
Morning Live
Play
Morning Live
الوكالة ما بين الحفاظ على الحقوق وما بين ضياعها - حلقة ١١٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-19
Play
الوكالة ما بين الحفاظ على الحقوق وما بين ضياعها - حلقة ١١٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق العشار البصرة - الحلقة ١١٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-19
Play
سوق العشار البصرة - الحلقة ١١٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-19
بعد التحري
Play
بعد التحري
مطار بغداد الدولي غارق بشبهات الفساد.. عقود تلتهم المليارات - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-18
Play
مطار بغداد الدولي غارق بشبهات الفساد.. عقود تلتهم المليارات - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-18
من الأخير
Play
من الأخير
أسلمة الدولة..القوانين تنسج حبل الشريعة - حلقة ٤ | الموسم 1
15:30 | 2024-09-18
Play
أسلمة الدولة..القوانين تنسج حبل الشريعة - حلقة ٤ | الموسم 1
15:30 | 2024-09-18
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
عدم المساواة في رواتب الموظفين - حلقة ١٤ | الموسم 6
16:30 | 2024-09-17
Play
عدم المساواة في رواتب الموظفين - حلقة ١٤ | الموسم 6
16:30 | 2024-09-17
جات بالليل
Play
جات بالليل
تكسير الأغاني 17-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-17
Play
تكسير الأغاني 17-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-17
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 17-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-17
Play
سباق مع نون 17-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-17
الأكثر مشاهدة
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي حازم المشرفاوي - الحلقة ٢٣ | season 3
15:30 | 2024-09-19
Play
الشاعر الشعبي حازم المشرفاوي - الحلقة ٢٣ | season 3
15:30 | 2024-09-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-19
Play
نشرة ١٩ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
19-09-2024 | 2024
12:30 | 2024-09-19
Play
19-09-2024 | 2024
12:30 | 2024-09-19
Morning Live
Play
Morning Live
الوكالة ما بين الحفاظ على الحقوق وما بين ضياعها - حلقة ١١٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-19
Play
الوكالة ما بين الحفاظ على الحقوق وما بين ضياعها - حلقة ١١٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق العشار البصرة - الحلقة ١١٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-19
Play
سوق العشار البصرة - الحلقة ١١٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-19
بعد التحري
Play
بعد التحري
مطار بغداد الدولي غارق بشبهات الفساد.. عقود تلتهم المليارات - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-18
Play
مطار بغداد الدولي غارق بشبهات الفساد.. عقود تلتهم المليارات - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-18
من الأخير
Play
من الأخير
أسلمة الدولة..القوانين تنسج حبل الشريعة - حلقة ٤ | الموسم 1
15:30 | 2024-09-18
Play
أسلمة الدولة..القوانين تنسج حبل الشريعة - حلقة ٤ | الموسم 1
15:30 | 2024-09-18
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
عدم المساواة في رواتب الموظفين - حلقة ١٤ | الموسم 6
16:30 | 2024-09-17
Play
عدم المساواة في رواتب الموظفين - حلقة ١٤ | الموسم 6
16:30 | 2024-09-17
جات بالليل
Play
جات بالليل
تكسير الأغاني 17-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-17
Play
تكسير الأغاني 17-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-17
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 17-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-17
Play
سباق مع نون 17-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-17
اخترنا لك
أعلاها 42 مئوية.. 8 محافظات تودع الدرجات الاربعينية
03:21 | 2024-09-20
"صعقة خلال الواجب" تنهي حياة منتسب بالدفاع المدني في بغداد
17:35 | 2024-09-19
ذي قار.. تحديد مواقع "الفساد" في مشاريع الطرق والجسور
15:43 | 2024-09-19
البصرة.. تحرير امرأتين وطفلة والقبض على الخاطف وضبط عجلته
13:43 | 2024-09-19
الكشف عن حقيقة توفر 5 آلاف درجة وظيفية في العراق
13:34 | 2024-09-19
وقفة تضامنية امام السفارة اللبنانية استنكاراً للهجمات الأخيرة للعدوان الصهيوني
12:03 | 2024-09-19
يؤثر
يؤثر
لا يؤثر
لا يؤثر
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.