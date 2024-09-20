ترقبوا في نشرة السومرية.. الصراعات تضعف مجلس الديوانية وبعثة لبنان الاممية تؤكد تفخيخ اجهزة الاتصال

# نواب يتهمون قوى متنفذة بالتحكم بجدول أعمال .. واللجان تستعد لاستجواب عدد من مسؤولي# نقلا عن مصادر.. انتحال صفة قاضٍ تدفع الادعاء العام للمطالبة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق النزاهة# الصراعات الحزبية بمجلس تضعف الرقابة على المشاريع، وحكومة تؤشر هدرا بملف الطرق والجسور# خلال رسالة لمجلس الامن.. بعثة الاممية تؤكد تفخيخ اجهزة الاتصال.. وتحمل الكيان الصهيوني كامل المسؤولية