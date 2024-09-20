باسلوب الشنق والرمي من الطابق التاسع.. انتحار رجل وامراة في بغداد

السومرية نيوز- محلي

افاد امني، الجمعة، بانتحار رجل وامرأة في حادثين منفصلين ببغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "امرأة تولد 1990 اقدمت على الانتحار من خلال رمي نفسها من الطابق لاحدى بنايات شقق بسماية في بغداد"، مبينا ان "المرأة موظفة في وزارة النفط".

واضاف انه "لم تعرف اسباب الانتحار"، مشيرا الى "فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

كما اكد المصدر ان "رجلا يبلغ من العمر 29 عاما اقدم على الانتحار باسلوب الشنق بواسطة حبل معلق بسقف المخبز الذي يعمل به ضمن الزعفرانية ببغداد".

وتابع ان "الحادث جاء نتيجة تعرضه لضغوطات نفسية".