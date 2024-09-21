الحرارة تعود غدا للعراق

– محلي

توقعت هيئة الأنواء الجوية، ارتفاع في درجات الحرارة ليوم غد الأحد.

وقال الهيئة في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "اعلى درجات حرارة ستسجل يوم غد الاحد، في بمعدل 44 مئوية تليها والمثنى والنجف بواقع 43 مئوية، فيما ستسجل 41 مئوية".

وأضاف ان "اقل درجات حرارة ستسجل في محافظة بواقع 33 درجة مئوية والسلمانية 34 مئوية واربيل 35 مئوية".