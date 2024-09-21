موظف بالأمن الوطني يصطدم بعجلة ويدهس رجل مرور في بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "رجل مرور أصيب الواجب نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل عجلة مدنية يقودها موظف بالامن (خلال استراحته) إذ اصطدم بعجلة اخرى وارتطم بعمود الاشارة المرورية ضمن تقاطع ١٤ رمضان في المنصور".ولم يكشف المصدر، طبيعة الإصابة وما إذا كانت خطيرة أم لا.