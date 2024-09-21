رجل وزوجته يسقطان بسيارتهما من اعلى مجسر في الديوانية

وقال المصدر لـ نيوز، ان "سيارة سقطت من اعلى مجسر الجمهورية في الصوب الصغير لمدينة يستقلانها رجل وزوجته".وأضاف، انه "تم نقلهم الى المستشفى دون تسجيل حالة وفاة".