مربع في بغداد من يدخله لايخرج ابدًا.. صورة شاملة عن ازدحامات العاصمة الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:جسر وسريع الدورةجسر الطابقينجسر الجادرية وكرادة خارج لغاية ساحة الطابقينشارع 14 تموز بين مجسر الشالجية ونفق العلاويمن متنزه الشالجية الى ساحة الطلائع ومن وزارة العدل الى الطلائعشارع من العلاوي الى وزارة العدلازقة وشوارع العلاويشارع يافا وجسر الجمهوريةشارع الجمهورية وشارع الرشيدازدحام شديد ومتصل بين ساحة الطيران والخلانيشارع بور ومجسر لغاية نفق الباب الشرقيمن مجسر الأمانة لغاية النهضةشارع موسى بن نصير ومجسر الأمانةومجسر بيروت وشارع صفي الدين الحلي وازدحامات كثيرة ومتناثرة في مناطقنفق النداء وشارع المشاتل وساحة عنتر من جميع الاتجاهاتبالمجمل، مربع العطيفة وباب المعظم والوزيرية والاعظمية والقاهرة ازدحامات متصلة ومتفرعة في كل الاتجاهات