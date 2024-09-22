النزاهة النيابية تكشف عن أخطر ملفات الفساد في العراق

– محلي

كشفت لجنة النزاهة النيابية، الاحد، عن أخطر ملفات الفساد في .

وقالت عضو اللجنة سروة عبد الواحد في تدوينة على منصة X تابعتها السومرية نيوز، انه "‏بعد قصور البصرة، تم افتتاح المزاد على قصور الموصل، وبحسب كتاب فإن المخططات غير واضحة".

وأضافت "يجب ان تكون هناك مخططات واضحة حول الغزلاني والقصور"، موضحة ان "مزادات القصور وعقارات الدولة مستمرة منذ 2003".

وأكدت ان "هذا الملف من أخطر ملفات الفساد".