جنايات ذي قار: الإعدام بحق مجرم ينتمي إلى العصابات الإرهابية

– محلي

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، الاحد، حكماً بالإعدام بحق مجرم ينتمي إلى عصابات الإرهابية.

وقال لمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجرم قتل احد العناصر الأمنية في بواسطة مسدس كاتم للصوت". وأضاف أن "الحكم بحقه صدر استناداً لأحكام المادة الثانية /1 /3 /4 وبدلالة المادة الرابعة /1 من رقم 13 لسنة 2005".

