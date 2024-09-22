تصادم وجثة.. حادثان في بغداد

– محلي

افاد أمني، بمصرع شخص في حادث تصادم شمالي بغداد، فيما أشار الى العثور على جثة موظف في امانة .

وقال المصدر لـ ان "حادث اصطدام عجلة بشاحنة في المشاهدة بقضاء الطارمية، أدت الى سائق العجلة في الحال".

زفي حادث اخر، ذكر المصدر، ان "قوة امنية عثرت على جثة رجل يعمل موظفا في امانة ضمن الدورة بالقرب من ابو دشير"، لافتة الى ان "الرجل يعاني من مرض داء السكري بحسب ذويه".