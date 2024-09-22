التعليم تعلن فتح استمارة قبول الطلبة خريجي الإعداديات الإسلامية

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تعلن العالي والبحث العلمي فتح استمارة التقديم الإلكتروني لقبول الطلبة من خريجي الإعداديات الإسلامية التابعة لوزارة التربية ومدارس الوقفين للسنة الدراسية 2025/2024".وبينت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، وفق البيان، أن "التقديم يكون إلى أقسام (اللغة العربية، التاريخ، الفلسفة، الاجتماع، السياحة، علم النفس، الآثار) ويستمر إلى غاية يوم السبت الموافق 2024/10/5 ويقتضي من الطلبة تثبيت خياراتهم عبر البوابة الإلكترونية بما لا يقل عن 10 خيارات ولا يزيد عن 25 خيارا".